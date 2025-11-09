Course « Courir à Bourcefranc 7ème édition » 5 et 10 km

Rue patoizeau Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 14 EUR

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

Bienvenue à la 7ème édition de la Course de Bourcefranc !

Préparez-vous pour une expérience sportive palpitante à travers Bourcefranc sur un parcours de 5 ou 10 km.

Rue patoizeau Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 79 91 96 michelfoucaud@yahoo.fr

English : Run « Courir à Bourcefranc 7th edition » 5 and 10 km

Welcome to the 7th edition of the Course de Bourcefranc!

Get ready for a thrilling sporting experience through Bourcefranc on a 5 or 10 km course.

German : Lauf « Courir à Bourcefranc 7ème édition » 5 und 10 km

Willkommen zur 7. Ausgabe des Bourcefranc-Laufs!

Machen Sie sich bereit für ein spannendes Sporterlebnis durch Bourcefranc auf einer 5 oder 10 km langen Strecke.

Italiano :

Benvenuti alla 7ª edizione della Course de Bourcefranc!

Preparatevi a un’emozionante esperienza sportiva attraverso Bourcefranc su un percorso di 5 o 10 km.

Espanol : Carrera « Courir à Bourcefranc 7ª edición » 5 y 10 km

¡Bienvenido a la 7ª edición de la Course de Bourcefranc!

Prepárese para una emocionante experiencia deportiva a través de Bourcefranc en un recorrido de 5 o 10 km.

