Course « Courir à Bourcefranc 7ème édition » 5 et 10 km Bourcefranc-le-Chapus
Course « Courir à Bourcefranc 7ème édition » 5 et 10 km
Rue patoizeau Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 14 EUR
Début : 2025-11-09
fin : 2025-11-09
2025-11-09
Bienvenue à la 7ème édition de la Course de Bourcefranc !
Préparez-vous pour une expérience sportive palpitante à travers Bourcefranc sur un parcours de 5 ou 10 km.
Rue patoizeau Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 79 91 96 michelfoucaud@yahoo.fr
English : Run « Courir à Bourcefranc 7th edition » 5 and 10 km
Welcome to the 7th edition of the Course de Bourcefranc!
Get ready for a thrilling sporting experience through Bourcefranc on a 5 or 10 km course.
German : Lauf « Courir à Bourcefranc 7ème édition » 5 und 10 km
Willkommen zur 7. Ausgabe des Bourcefranc-Laufs!
Machen Sie sich bereit für ein spannendes Sporterlebnis durch Bourcefranc auf einer 5 oder 10 km langen Strecke.
Italiano :
Benvenuti alla 7ª edizione della Course de Bourcefranc!
Preparatevi a un’emozionante esperienza sportiva attraverso Bourcefranc su un percorso di 5 o 10 km.
Espanol : Carrera « Courir à Bourcefranc 7ª edición » 5 y 10 km
¡Bienvenido a la 7ª edición de la Course de Bourcefranc!
Prepárese para una emocionante experiencia deportiva a través de Bourcefranc en un recorrido de 5 o 10 km.
