Course cycliste 14e prix d’Orgères Orgères-en-Beauce

Course cycliste sur circuit de 9,8 km autour d’Orgères-en-Beauce, organisée par l’AC Voves.

Le 14e prix d’Orgères propose une après-midi de course cycliste sur route, organisée par l’AC Voves. Sur un circuit de 9,8 km tracé autour d’Orgères-en-Beauce, les coureurs enchaînent les boucles au départ de la gendarmerie, au cœur du bourg. Les spectateurs peuvent encourager le peloton au départ, à l’arrivée ou le long des routes de Beauce et profiter d’une ambiance sportive conviviale. .

Cycling competition open to UFOLEP, FFC and FSGT licensees, starting at 2pm in front of the church.

