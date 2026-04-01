Mensignac

Course Cycliste 9e Souvenir Gilbert Cumenal & Raymond Boisseau

Mensignac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 13:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Plus qu’une course… un souvenir.

Un moment suspendu entre passion, effort et mémoire.

Le 9e Souvenir Gilbert Cumenal & Raymond Boisseau, ce n’est pas juste un rendez-vous sportif.

C’est une transmission: celle des valeurs du cyclisme, de celles qui traversent les générations le courage, le respect

Plus qu’une course… un souvenir.

Un moment suspendu entre passion, effort et mémoire.

Le 9e Souvenir Gilbert Cumenal & Raymond Boisseau, ce n’est pas juste un rendez-vous sportif.

C’est une transmission: celle des valeurs du cyclisme, de celles qui traversent les générations le courage, le respect, le dépassement de soi.

Sur ces routes de Mensignac, chaque coup de pédale aura une signification particulière.

Les jeunes comme les élites rouleront avec quelque chose en plus…Un héritage.

Parce que derrière chaque dossard, il y a une histoire. Et derrière cette épreuve, il y a des hommes qu’on n’oublie pas.

Que ce soit pour gagner ou simplement pour honorer, on roule tous pour la même chose ce jour-là.

Pour eux. Pour le vélo. Pour la mémoire.

Départ 13h des U17, 13h02 des U15 support du championnat départemental.

15h course Elite/Open/Acces, organisé par le cyclo club Périgueux Dordogne. .

Mensignac 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 18 45 38

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English :

More than a race? a memory.

A moment suspended between passion, effort and memory.

The 9th Souvenir Gilbert Cumenal & Raymond Boisseau is not just a sporting event.

It’s about passing on the values of cycling, the values that have been passed down through the generations: courage and respect

L’événement Course Cycliste 9e Souvenir Gilbert Cumenal & Raymond Boisseau Mensignac a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux