Course cycliste à Laon 4 jours de Dunkerque

Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Les 4 Jours de Dunkerque Grand Prix des Hauts de France c’est une course cycliste de 6 journées couvrant près de 1100 kilomètres au travers des routes de la Région.

La célèbre classique Dunkerque Hauts-de-France fera un passage à Laon à l’occasion de sa première étape, avec un parcours emmenant les cyclistes en ville haute et basse !

Les 4 Jours de Dunkerque Grand Prix des Hauts de France c’est une course cycliste de 6 journées couvrant près de 1100 kilomètres au travers des routes de la Région.

La célèbre classique Dunkerque Hauts-de-France fera un passage à Laon à l’occasion de sa première étape, avec un parcours emmenant les cyclistes en ville haute et basse ! .

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 4 Jours de Dunkerque Grand Prix des Hauts de France is a 6-day cycling race covering almost 1100 kilometers of the region’s roads.

The famous Dunkerque Hauts-de-France classic will make a stop in Laon on its first stage, with a route taking cyclists through the upper and lower town!

L’événement Course cycliste à Laon 4 jours de Dunkerque Laon a été mis à jour le 2026-03-16 par OT du Pays de Laon