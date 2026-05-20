Achery

Course Cycliste Achery

Rue Charles de Gaulle Achery Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 13:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Rendez-vous le Samedi 6 Juin 2026 pour la Course Cycliste D’Achery à partir de 13h30.

Au programme,

Départs:

-3ème/ Cadets à partir de 13h30.

-4ème/ Minimes à partir de 13h32.

-1ère/ à partir de 15h30.

-2ème/ à partir de 15h32.

Sur un circuit de 10 km avec de nombreuses récompenses a remporter!

Rendez-vous le Samedi 6 Juin 2026 pour la Course Cycliste D’Achery à partir de 13h30.

Au programme,

Départs:

-3ème/ Cadets à partir de 13h30.

-4ème/ Minimes à partir de 13h32.

-1ère/ à partir de 15h30.

-2ème/ à partir de 15h32.

Sur un circuit de 10 km avec de nombreuses récompenses a remporter! .

Rue Charles de Gaulle Achery 02800 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 56 80 15

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English :

See you on Saturday June 6, 2026 for the Course Cycliste D’Achery starting at 1:30 pm.

On the program,

Starts:

-3rd/ Cadets from 13h30.

-4th/ Minimes from 13:32.

-1st/ starting at 3.30pm.

-2nd/ from 15h32.

On a 10 km circuit with lots of prizes to be won!

L’événement Course Cycliste Achery Achery a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Cœur de Picard