Course Cycliste Achery Achery
Course Cycliste Achery Achery samedi 6 juin 2026.
Achery
Course Cycliste Achery
Rue Charles de Gaulle Achery Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 13:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Rendez-vous le Samedi 6 Juin 2026 pour la Course Cycliste D’Achery à partir de 13h30.
Au programme,
Départs:
-3ème/ Cadets à partir de 13h30.
-4ème/ Minimes à partir de 13h32.
-1ère/ à partir de 15h30.
-2ème/ à partir de 15h32.
Sur un circuit de 10 km avec de nombreuses récompenses a remporter!
Rendez-vous le Samedi 6 Juin 2026 pour la Course Cycliste D’Achery à partir de 13h30.
Au programme,
Départs:
-3ème/ Cadets à partir de 13h30.
-4ème/ Minimes à partir de 13h32.
-1ère/ à partir de 15h30.
-2ème/ à partir de 15h32.
Sur un circuit de 10 km avec de nombreuses récompenses a remporter! .
Rue Charles de Gaulle Achery 02800 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 56 80 15
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English :
See you on Saturday June 6, 2026 for the Course Cycliste D’Achery starting at 1:30 pm.
On the program,
Starts:
-3rd/ Cadets from 13h30.
-4th/ Minimes from 13:32.
-1st/ starting at 3.30pm.
-2nd/ from 15h32.
On a 10 km circuit with lots of prizes to be won!
L’événement Course Cycliste Achery Achery a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Cœur de Picard