Course cycliste Chaunay
Course cycliste Chaunay dimanche 7 juin 2026.
Course cycliste
Chaunay Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Course cycliste U5et U17
Course cycliste Open 1 2 3 + Access 1 2 3 4 .
Chaunay 86510 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 06 31 69
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English : Course cycliste
L’événement Course cycliste Chaunay a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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