Course cycliste: Classic coeur de Brenne Martizay

Début : Samedi 2026-03-07 14:00:00
5e édition de la Classic Coeur de Brenne.
Course cycliste fédérale U19. Très belle course en ligne de 129km, partant de Martizay, et se terminant par 3 boucles sur la commune de Vendoeuvres. L’arrivée se fera devant la mairie. Niveau élite ! .
Place du Champ de Foire Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 6 72 50 10 82 berrybrennece@gmail.com
English :
4 th edition of the Classic Coeur de Brenne.
