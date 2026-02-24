Course cycliste: Classic coeur de Brenne Martizay

Course cycliste: Classic coeur de Brenne

Place du Champ de Foire Martizay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-07 14:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

5e édition de la Classic Coeur de Brenne.

Course cycliste fédérale U19. Très belle course en ligne de 129km, partant de Martizay, et se terminant par 3 boucles sur la commune de Vendoeuvres. L’arrivée se fera devant la mairie. Niveau élite ! .

Place du Champ de Foire Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 6 72 50 10 82 berrybrennece@gmail.com

English :

4 th edition of the Classic Coeur de Brenne.

