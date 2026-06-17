Course cycliste Coupe de Bretagne Route des clubs Mauron
Course cycliste Coupe de Bretagne Route des clubs Mauron mardi 14 juillet 2026.
Mauron
Course cycliste Coupe de Bretagne Route des clubs
Mauron Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 15:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Mauron accueille la finale de la coupe de Bretagne route des clubs , avec le vélo-club Mevennais ; applaudissez les coureurs dès 10h puis 15h pour l’open 1-2-3.
Buvette et restauration sur place. .
Mauron 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 60 24
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English :
L’événement Course cycliste Coupe de Bretagne Route des clubs Mauron a été mis à jour le 2026-06-17 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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