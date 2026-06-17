Mauron

Course cycliste Coupe de Bretagne Route des clubs

Mauron Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 15:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Mauron accueille la finale de la coupe de Bretagne route des clubs , avec le vélo-club Mevennais ; applaudissez les coureurs dès 10h puis 15h pour l’open 1-2-3.

Buvette et restauration sur place. .

Mauron 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 60 24

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English :

L’événement Course cycliste Coupe de Bretagne Route des clubs Mauron a été mis à jour le 2026-06-17 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande