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Course cycliste Coupe de Bretagne Route des clubs Mauron

Course cycliste Coupe de Bretagne Route des clubs Mauron mardi 14 juillet 2026.

Ville : 56430 Mauron

Département : Morbihan

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Mauron

Course cycliste Coupe de Bretagne Route des clubs

Mauron Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 15:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Mauron accueille la finale de la coupe de Bretagne route des clubs , avec le vélo-club Mevennais ; applaudissez les coureurs dès 10h puis 15h pour l’open 1-2-3.
Buvette et restauration sur place.   .

Mauron 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 60 24 

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English :

L’événement Course cycliste Coupe de Bretagne Route des clubs Mauron a été mis à jour le 2026-06-17 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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