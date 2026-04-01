Course cycliste Coupe de Normandie U15 et U17 Route de l’Ecoparc Tirepied-sur-Sée
Course cycliste Coupe de Normandie U15 et U17 Route de l’Ecoparc Tirepied-sur-Sée dimanche 19 avril 2026.
Tirepied-sur-Sée
Course cycliste Coupe de Normandie U15 et U17
Route de l’Ecoparc Ecoparc Tirepied-sur-Sée Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 14:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Venez nombreux encourager nos jeunes cyclistes et passer un agréable après-midi en campagne aux alentours de St-Eugienne et Tirepied. .
Route de l’Ecoparc Ecoparc Tirepied-sur-Sée 50870 Manche Normandie +33 2 33 60 12 48 chantal.petipas@gmail.com
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English : Course cycliste Coupe de Normandie U15 et U17
L’événement Course cycliste Coupe de Normandie U15 et U17 Tirepied-sur-Sée a été mis à jour le 2026-04-06 par OT MSM Normandie BIT Genêts