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Course cycliste Coupe de Normandie U15 et U17 Route de l’Ecoparc Tirepied-sur-Sée

Course cycliste Coupe de Normandie U15 et U17 Route de l’Ecoparc Tirepied-sur-Sée

Course cycliste Coupe de Normandie U15 et U17 Route de l’Ecoparc Tirepied-sur-Sée dimanche 19 avril 2026.

Lieu : Route de l'Ecoparc

Adresse : Ecoparc

Ville : 50870 Tirepied-sur-Sée

Département : Manche

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Tirepied-sur-Sée

Course cycliste Coupe de Normandie U15 et U17

Route de l’Ecoparc Ecoparc Tirepied-sur-Sée Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 14:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :
2026-04-19

Venez nombreux encourager nos jeunes cyclistes et passer un agréable après-midi en campagne aux alentours de St-Eugienne et Tirepied.   .

Route de l’Ecoparc Ecoparc Tirepied-sur-Sée 50870 Manche Normandie +33 2 33 60 12 48  chantal.petipas@gmail.com

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English : Course cycliste Coupe de Normandie U15 et U17

L’événement Course cycliste Coupe de Normandie U15 et U17 Tirepied-sur-Sée a été mis à jour le 2026-04-06 par OT MSM Normandie BIT Genêts