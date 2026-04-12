Course cycliste Course en ligne Coupe de france des Départements

35 rue Principale Blanche-Église Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-12 09:00:00

fin : 2026-04-12 12:00:00

Date(s) :

2026-04-12

9h à 12h CDF U15-U17

14h ACCESS

Épreuve pour la coupe de france des départements zone Est, regroupant les sélections des 18 départements de bourgoggne franche comté et du grand estTout public

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35 rue Principale Blanche-Église 57260 Moselle Grand Est +33 6 31 43 50 05

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English :

9am to 12pm CDF U15-U17

2pm ACCESS

Event for the Coupe de France des Départements Zone Est, bringing together selections from the 18 departments of Bourgogne Franche-Comté and Grand Est

L’événement Course cycliste Course en ligne Coupe de france des Départements Blanche-Église a été mis à jour le 2026-03-21 par OT DU PAYS SAULNOIS