Course cycliste Couvignon
Course cycliste Couvignon dimanche 10 mai 2026.
Couvignon
Course cycliste
Couvignon Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Une journée 100 % écoles de cyclisme avec 3 épreuves au programme: course en ligne, sprint et cyclo-cross.
Un championnat qui mettra en lumière les futur(e)s champion(ne)s de l’Aube !
Restauration et buvette. .
Couvignon 10200 Aube Grand Est secretariat.ecb10200@gmail.com
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English :
L’événement Course cycliste Couvignon a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne