Couvignon

Course cycliste

Couvignon Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Une journée 100 % écoles de cyclisme avec 3 épreuves au programme: course en ligne, sprint et cyclo-cross.

Un championnat qui mettra en lumière les futur(e)s champion(ne)s de l’Aube !

Restauration et buvette. .

Couvignon 10200 Aube Grand Est secretariat.ecb10200@gmail.com

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English :

L’événement Course cycliste Couvignon a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne