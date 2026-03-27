Course cycliste du Val d’Amboise et Mondovélo

Nazelles-Négron Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-26 08:00:00

fin : 2026-04-26 17:15:00

Date(s) :

2026-04-26

Le 26 avril 2026 aura lieu le Tour Val d’Amboise et la deuxième édition de La Mondovélo .

Le 26 avril 2026 aura lieu le Tour Val d’Amboise et la deuxième édition de La Mondovélo .

Au programme

Le Tour Val d’Amboise 120 km à parcourir passant devant les 14 mairies de la Communauté de Communes du Val d’Amboise. Cette course cycliste a pour objectif de réunir l’ensemble des acteurs du territoire.

Départ à Nazelles-Négron à 14h15 et arrivée à Amboise à 17h15.

La 2ème édition de La Mondovélo . A cette occasion L’UCANN vous propose deux parcours 68km et 95km.

Le départ se fera au centre socioculturel de Nazelles-Négron entre 8h et 9h.

6 euros pour les non licenciés et 5 euros pour les licenciés. .

Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English : The Val d’Amboise Cycle Race and Mondovélo

On 26th April 2026, the ‘Tour Val d’Amboise’ and the second edition of ‘La Mondovélo’ will take place.

L’événement Course cycliste du Val d’Amboise et Mondovélo Nazelles-Négron a été mis à jour le 2026-03-27 par OFFICE AMBOISE