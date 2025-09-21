Course cycliste Dunet

Course cycliste Dunet dimanche 21 septembre 2025.

Course cycliste

Dunet Indre

Tarif : – –

Début : Dimanche 2025-09-21 14:30:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Course UFOLEP.

Course ouverte aux catégories UFOLEP 1, 2, 3, 4, F.

Pot de l’amitié et récompenses. .

Dunet 36310 Indre Centre-Val de Loire adrienlaforet@gmail.com

English :

UFOLEP race.

German :

UFOLEP-Lauf.

Italiano :

Gara UFOLEP.

Espanol :

Carrera UFOLEP.

