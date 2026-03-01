Course cycliste et vide-grenier Centre bourg Mortain-Bocage
Course cycliste et vide-grenier Centre bourg Mortain-Bocage dimanche 29 mars 2026.
Course cycliste et vide-grenier
Centre bourg BION Mortain-Bocage Manche
Début : 2026-03-29 09:30:00
fin : 2026-03-29 17:50:00
2026-03-29
Course cycliste des jeunes le matin (6 ans à 12 ans) sur un petit circuit dans le bourg à partir de 9h30.
Pour les adultes l’après-midi sur un circuit beaucoup plus long et difficile à partir de 13h.
Vide-grenier pendant toute la journée. Restauration sur place. .
Centre bourg BION Mortain-Bocage 50140 Manche Normandie +33 6 85 47 56 43 unioncyclistedumortainais@gmail.com
English : Course cycliste et vide-grenier
