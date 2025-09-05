Course cycliste grand prix de Chalette et de l’AME Châlette-sur-Loing

4 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret

Début : 2025-09-05 18:30:00

fin : 2025-09-05

2025-09-05

Course cycliste grand prix de Chalette et de l’AME

La traditionnelle course organisée par le Guidon chalettois Catégorie Elite, Open1,2,3. Durée de 3h. .

4 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire

English :

Cycle race: Grand Prix de Chalette et de l’AME

German :

Radrennen: Großer Preis von Chalette und der AME

Italiano :

Gara ciclistica: Gran Premio di Chalette e dell’AME

Espanol :

Carrera ciclista: Grand Prix de Chalette et de l’AME

