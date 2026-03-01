Course cycliste Grand Prix des Sponsors à Pontmain Pontmain
Course cycliste Grand Prix des Sponsors à Pontmain Pontmain samedi 21 mars 2026.
Pontmain Mayenne
Début : 2026-03-21 12:30:00
fin : 2026-03-21
2026-03-21
Course cycliste organisée par le Club Cycliste Landivysien
Programme
13h30 Access 3-4
15h30 Access 1-2
Organisé sous le contrôle du Club cycliste Landivysien. .
Pontmain 53220 Mayenne Pays de la Loire +33 6 86 55 55 43
English :
Cycling race organized by Club Cycliste Landivysien
