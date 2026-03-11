Course cycliste La Béarnaise Maslacq

Course cycliste La Béarnaise

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

2026-05-03

Contre la montre individuel 6,9 km, départ du Stade de Maslacq jusqu’à Sauvelade

14h30 Course en ligne 122 km, Départ de Sauvelade jusqu’au Super U à Orthez .

Stade Maslacq 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 27 18 24 orthez.union-cycliste@outlook.fr

