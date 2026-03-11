Course cycliste La Béarnaise Maslacq
Course cycliste La Béarnaise Maslacq dimanche 3 mai 2026.
Course cycliste La Béarnaise
Stade Maslacq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Contre la montre individuel 6,9 km, départ du Stade de Maslacq jusqu’à Sauvelade
14h30 Course en ligne 122 km, Départ de Sauvelade jusqu’au Super U à Orthez .
Stade Maslacq 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 27 18 24 orthez.union-cycliste@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Course cycliste La Béarnaise
L’événement Course cycliste La Béarnaise Maslacq a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Coeur de Béarn