Course cycliste La Primavera Cuers

Course cycliste La Primavera

9 place Général Magnan Cuers Var

Tarif : – – EUR

4 € licencié FFCT ; 7 € non-licencié FFCT

Date :

Début : 2026-03-15 07:00:00

fin : 2026-03-15 13:00:00

Date(s) :

2026-03-15

Venez participer à la première randonnée cycliste de la saison. Course cycliste de 100 km au départ et à l’arrivée de Cuers.

9 place Général Magnan Cuers 83390 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 64 06 98 33 lacuersoise@ccl-cuers.fr

English : La Primavera cycle race

Come and take part in the first cycle race of the season. A 100km cycle race starting and finishing in Cuers.

