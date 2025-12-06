Course cycliste Le Poinçonnet-Panazol Panazol
samedi 21 mars 2026.
Course cycliste Le Poinçonnet-Panazol
Panazol Haute-Vienne
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
2026-03-21
La 14ème édition de la Classique Le Poinçonnet Panazol Limoges Métropole est de retour en Haute-Vienne.
Le départ des coureurs sera donné, comme de tradition, de la ville du Poinçonnet dans l’Indre et l’arrivée sera jugée à Panazol.
Le parcours sera modifié très légèrement dans la traversée de la commune d’Ambazac.
Informations complémentaires auprès des organisateurs (en lien). .
Panazol 87350 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 21 31 41
