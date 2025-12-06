Course cycliste Le Poinçonnet-Panazol

Panazol Haute-Vienne

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

La 14ème édition de la Classique Le Poinçonnet Panazol Limoges Métropole est de retour en Haute-Vienne.

Le départ des coureurs sera donné, comme de tradition, de la ville du Poinçonnet dans l’Indre et l’arrivée sera jugée à Panazol.

Le parcours sera modifié très légèrement dans la traversée de la commune d’Ambazac.

Informations complémentaires auprès des organisateurs (en lien). .

Panazol 87350 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 21 31 41

L’événement Course cycliste Le Poinçonnet-Panazol Panazol a été mis à jour le 2025-12-04 par OT Limoges Métropole