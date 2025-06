Course cycliste nocturne – Rue Docteur Gaston Simounet Bergerac 26 juin 2025 20:30

Dordogne

Course cycliste nocturne Rue Docteur Gaston Simounet Parc Jean Jaurès Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-26 20:30:00

fin : 2025-06-26

Date(s) :

2025-06-26

Nocturne Cycliste à Bergerac !

Le jeudi 26 juin 2025 à 20h30, le parc Jean Jaurès accueillera une grande soirée sportive avec la Nocturne Cycliste, organisée par Dordogne Sud Cyclisme. Cet événement rassemblera des cyclistes d’élite dans une ambiance conviviale et dynamique, au cœur de Bergerac.

Cette course nocturne est ouverte au public et promet un beau spectacle pour tous les amateurs de sport et de vélo. Une buvette sera disponible sur place pour permettre aux spectateurs de profiter pleinement de la soirée.

Venez encourager les cyclistes et profiter de l’évènement ! .

Rue Docteur Gaston Simounet Parc Jean Jaurès

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 66 66

English : Course cycliste nocturne

German : Course cycliste nocturne

Italiano :

Espanol : Course cycliste nocturne

L’événement Course cycliste nocturne Bergerac a été mis à jour le 2025-06-15 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides