Début : 2025-06-30 20:00:00

fin : 2025-06-30 23:00:00

2025-06-30

La traditionnelle course cycliste nocturne de la Saint Pierre aura lieu le lundi 30 juin 2025.

Top départ donné à 20 h devant le Palais des Congrès de Lourdes sur l’avenue du Maréchal Foch !

Circuit historique du centre-ville de 1,4 km à l’occasion des fêtes de la Saint-Pierre.

Organisée par Lourdes Pyrénées Cyclisme.

Informations complémentaires aux coordonnées ci-dessous.

avenue Maréchal Foch LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie lourdespyreneescyclisme@gmail.com

English :

The traditional Saint Peter’s night cycle race will take place on Monday June 30, 2025.

The race starts at 8 p.m. in front of the Palais des Congrès de Lourdes on avenue du Maréchal Foch!

A historic 1.4 km circuit of the town center to celebrate the festivities of St. Peter’s Day.

Organized by Lourdes Pyrénées Cyclisme.

For further information, please contact us.

German :

Das traditionelle nächtliche St.-Peter-Radrennen findet am Montag, den 30. Juni 2025 statt.

Topstart ist um 20 Uhr vor dem Palais des Congrès von Lourdes auf der Avenue du Maréchal Foch!

Historischer Rundkurs durch das Stadtzentrum von 1,4 km Länge anlässlich des Festes von Saint-Pierre.

Organisiert von Lourdes Pyrénées Cyclisme.

Weitere Informationen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Italiano :

La tradizionale corsa ciclistica notturna di Saint-Pierre si svolgerà lunedì 30 giugno 2025.

La gara partirà alle 20:00 davanti al Palazzo dei Congressi di Lourdes, sull’Avenue du Maréchal Foch!

Un circuito storico di 1,4 km nel centro della città in occasione della festa di San Pietro.

Organizzato da Lourdes Pyrénées Cyclisme.

Per ulteriori informazioni, contattare i recapiti sottostanti.

Espanol :

La tradicional carrera ciclista nocturna de Saint Pierre tendrá lugar el lunes 30 de junio de 2025.

La carrera comenzará a las 20:00 frente al Palacio de Congresos de Lourdes, en la avenida del Mariscal Foch

Un circuito histórico de 1,4 km por el centro de la ciudad con motivo de las fiestas de San Pedro.

Organizado por Lourdes Pyrénées Cyclisme.

Para más información, póngase en contacto con

