Les Brulais

Course Cycliste. Open 3 Access 1 et 2

Les Brulais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Une course cycliste de 81,9 km est organisée L’association de l’Amicale des supporters cyclistes de Les Brulais pour les open 3 et Access 1.2 . Elle s’organise en 21 tours de 3,9 km. Le départ se fait à 15h15.

Le prix des engagements s’élèvent à 10 euros sur le web et à 12 euros sur la ligne. Les inscriptions ferment le 4 juin à 20h. Les places sont limitées ! .

Les Brulais 35330 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 34 54 17

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English :

L’événement Course Cycliste. Open 3 Access 1 et 2 Les Brulais a été mis à jour le 2026-05-24 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté