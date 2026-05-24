Course Cycliste. Open 3 Access 1 et 2 Les Brulais
Course Cycliste. Open 3 Access 1 et 2 Les Brulais dimanche 7 juin 2026.
Les Brulais
Course Cycliste. Open 3 Access 1 et 2
Les Brulais Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Une course cycliste de 81,9 km est organisée L’association de l’Amicale des supporters cyclistes de Les Brulais pour les open 3 et Access 1.2 . Elle s’organise en 21 tours de 3,9 km. Le départ se fait à 15h15.
Le prix des engagements s’élèvent à 10 euros sur le web et à 12 euros sur la ligne. Les inscriptions ferment le 4 juin à 20h. Les places sont limitées ! .
Les Brulais 35330 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 34 54 17
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English :
L’événement Course Cycliste. Open 3 Access 1 et 2 Les Brulais a été mis à jour le 2026-05-24 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté