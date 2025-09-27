Course cycliste Paris-Chalette-Vierzon Châlette-sur-Loing
Course cycliste Paris-Chalette-Vierzon Châlette-sur-Loing samedi 27 septembre 2025.
Course cycliste Paris-Chalette-Vierzon
1 Place de la République Châlette-sur-Loing Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 12:30:00
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Course cycliste Paris-Chalette-Vierzon
Organisée par le Club Cycliste Vierzonnais. 66ème édition. .
1 Place de la République Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 89 59 59
English :
Paris-Chalette-Vierzon cycle race
German :
Radrennen Paris-Chalette-Vierzon
Italiano :
Corsa ciclistica Parigi-Chalette-Vierzon
Espanol :
Carrera ciclista París-Chalette-Vierzon
L’événement Course cycliste Paris-Chalette-Vierzon Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2025-09-19 par OT MONTARGIS