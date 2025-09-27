Course cycliste Paris-Chalette-Vierzon Châlette-sur-Loing

Course cycliste Paris-Chalette-Vierzon Châlette-sur-Loing samedi 27 septembre 2025.

1 Place de la République Châlette-sur-Loing Loiret

Début : 2025-09-27 12:30:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Organisée par le Club Cycliste Vierzonnais. 66ème édition. .

1 Place de la République Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 89 59 59

English :

Paris-Chalette-Vierzon cycle race

German :

Radrennen Paris-Chalette-Vierzon

Italiano :

Corsa ciclistica Parigi-Chalette-Vierzon

Espanol :

Carrera ciclista París-Chalette-Vierzon

