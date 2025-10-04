Course Cycliste Pineuilh
Place du Général de GAULLE Pineuilh Gironde
Le Club l’Etoile Cycliste Foyenne organise une course cycliste « Souvenir Claudine et Jean-Pierre Della Libera ».
Inscriptions dès 13h sur la place du Général de Gaulle à Pineuilh. Différents parcours selon niveaux.
13h30 Départ des 3E et 4E catégories.
15h30 Départ des 1E et 2E catégories.
Sur place, buvette du Comité des fêtes de Pineuilh .
Place du Général de GAULLE Pineuilh 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 10 39 01
