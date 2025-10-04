Course Cycliste Pineuilh

Course Cycliste Pineuilh samedi 4 octobre 2025.

Course Cycliste

Place du Général de GAULLE Pineuilh Gironde

Le Club l’Etoile Cycliste Foyenne organise une course cycliste « Souvenir Claudine et Jean-Pierre Della Libera ».

Inscriptions dès 13h sur la place du Général de Gaulle à Pineuilh. Différents parcours selon niveaux.

13h30 Départ des 3E et 4E catégories.

15h30 Départ des 1E et 2E catégories.

Sur place, buvette du Comité des fêtes de Pineuilh .

Place du Général de GAULLE Pineuilh 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 10 39 01

