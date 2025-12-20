Course cycliste Prix de Reigny

Reigny Cher

Tarif : – –

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

2026-05-01

Course cycliste au village

Rendez-vous pour une course pleine d’énergie au cœur de Reigny, école de route U15 U17. .

Reigny 18270 Cher Centre-Val de Loire +33 6 20 55 90 28

English :

Cycling race in the village

L’événement Course cycliste Prix de Reigny Reigny a été mis à jour le 2025-12-20 par OT CHATEAUMEILLANT