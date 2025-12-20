Course cycliste Prix de Reigny Reigny

Course cycliste Prix de Reigny Reigny vendredi 1 mai 2026.

Reigny Cher

Tarif : – –

Course cycliste au village
Rendez-vous pour une course pleine d’énergie au cœur de Reigny, école de route U15 U17.   .

Reigny 18270 Cher Centre-Val de Loire +33 6 20 55 90 28 

English :

Cycling race in the village

