Course cycliste Sablonceaux

Course cycliste Sablonceaux vendredi 15 août 2025.

Course cycliste

Centre-bourg Sablonceaux Charente-Maritime

Début : Samedi 2025-08-15

fin : 2025-08-15

2025-08-15

Comme chaque année depuis plus de 80ans, la course cycliste du 15 août se tiendra à Sablonceaux.

Centre-bourg Sablonceaux 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 80 08

English :

As every year for over 80 years, the August 15 cycling race will be held in Sablonceaux.

German :

Wie jedes Jahr seit über 80 Jahren findet das Radrennen am 15. August in Sablonceaux statt.

Italiano :

Come ogni anno da oltre 80 anni, la gara ciclistica del 15 agosto si terrà a Sablonceaux.

Espanol :

Como cada año desde hace más de 80, la carrera ciclista del 15 de agosto se celebrará en Sablonceaux.

