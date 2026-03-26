Course cycliste semi-nocturne Saint-Vaury
Course cycliste semi-nocturne Saint-Vaury samedi 27 juin 2026.
Course cycliste semi-nocturne
Saint-Vaury Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Course semi-nocturne organisée par l’AC Saint-Vaury.
3ème catégorie 56 km
4ème catégorie 52 km
1ère catégorie 68 km
2ème catégorie 64 km
Inscriptions en ligne https://www.ufolep-cyclisme.org/ ou sur place dès 18h30 (majoration de 2€). .
Saint-Vaury 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine
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English : Course cycliste semi-nocturne
L’événement Course cycliste semi-nocturne Saint-Vaury a été mis à jour le 2026-03-23 par Creuse Tourisme
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