Course cycliste semi-nocturne Saint-Vaury

Course cycliste semi-nocturne Saint-Vaury 2026-06-27

Course cycliste semi-nocturne Saint-Vaury samedi 27 juin 2026.

Course cycliste semi-nocturne

Saint-Vaury Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Course semi-nocturne organisée par l’AC Saint-Vaury.
3ème catégorie 56 km
4ème catégorie 52 km
1ère catégorie 68 km
2ème catégorie 64 km
Inscriptions en ligne https://www.ufolep-cyclisme.org/ ou sur place dès 18h30 (majoration de 2€).   .

Saint-Vaury 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine  

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English : Course cycliste semi-nocturne

L’événement Course cycliste semi-nocturne Saint-Vaury a été mis à jour le 2026-03-23 par Creuse Tourisme

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