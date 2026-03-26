Course cycliste semi-nocturne

Saint-Vaury Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Course semi-nocturne organisée par l’AC Saint-Vaury.

3ème catégorie 56 km

4ème catégorie 52 km

1ère catégorie 68 km

2ème catégorie 64 km

Inscriptions en ligne https://www.ufolep-cyclisme.org/ ou sur place dès 18h30 (majoration de 2€). .

Saint-Vaury 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine

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English : Course cycliste semi-nocturne

L’événement Course cycliste semi-nocturne Saint-Vaury a été mis à jour le 2026-03-23 par Creuse Tourisme