Course cycliste souvenir Max Jourdan Losse

Casque sur la tête, gourde remplie, pied sur la pédale et mains sur le guidon, les cyclistes sont sur la ligne de départ, prêts à découdre ! Mais seul vos encouragements permettront à l’un d’entre eux à avoir le supplément d’âme pour remporter la victoire !

Losse 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 23 33 42

English : Course cycliste souvenir Max Jourdan

Helmet on, water bottle filled, foot on the pedal and hands on the handlebars, the cyclists are at the starting line, ready to do battle! But only your encouragement will allow one of them to have the extra spirit to win!

German : Course cycliste souvenir Max Jourdan

Mit Helm auf dem Kopf, gefüllter Trinkflasche, Fuß auf dem Pedal und Händen am Lenker stehen die Radfahrer an der Startlinie und sind bereit, sich zu messen! Aber nur Ihre Anfeuerung wird es einem von ihnen ermöglichen, das gewisse Etwas zu haben, um den Sieg zu erringen!

Italiano :

Casco indossato, borraccia riempita, piede sul pedale e mani sul manubrio, i ciclisti sono sulla linea di partenza, pronti a dare battaglia! Ma solo il vostro incoraggiamento permetterà a uno di loro di avere lo spirito in più per vincere!

Espanol : Course cycliste souvenir Max Jourdan

Casco puesto, bidón de agua lleno, pie en el pedal y manos en el manillar, los ciclistas están en la línea de salida, ¡listos para la batalla! ¡Pero sólo tu aliento permitirá que uno de ellos tenga el espíritu extra para ganar!

