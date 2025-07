Course cycliste SportBreizh Argol

Course cycliste SportBreizh Argol samedi 19 juillet 2025.

Début : 2025-07-19 12:30:00

2025-07-19

La SportBreizh U19 est une course cycliste sur 3 jours, organisée depuis 2020 pour les jeunes coureurs âgés de 17 et 18 ans. Cette année, elle se déroule du 18 au 20 juillet avec une étape à Argol et une boucle sur la presqu’île de Crozon le 19 juillet.

Epreuve internationale intégrée au calendrier national de la fédération française de cyclisme, la Sportbreizh U19 devrait une fois de plus révéler les futurs grands noms du cyclisme français !

Cette 6e édition verra la participation de 35 équipes originaires de Bretagne, d’autres régions françaises, des Pays Bas, de Belgique, du Royaume Uni ou encore de Suède.

Le départ aura lieu à Plougastel-Daoulas le 18 juillet et l’arrivée à Lampaul-Guimiliau le 20 juillet.

Samedi 19 juillet, les concurrents feront étape à Argol, qui sera le point de départ et d’arrivée d’une boucle de 77 km autour de la presqu’île de Crozon. A l’issue de cette boucle, les coureurs effectueront 4 tours finaux de circuit à Argol sur 8,3 km.

Horaires prévisionnels de passage départ Argol 12h30 Landévennec 12h50 Tal ar Groas 12h59 Lanvéoc 13h15 Rond-point de St Fiacre 13h26 Roscanvel 13h30 Camaret 13h55 Kerloc’h 13h58 Crozon 14h06 Lanvéoc Maison Blanche 14h15 Tal ar Groas 14h19 Aber 14h22 Telgruc plage 14h31 Argol 14h49 Arrivée après les tours de circuit 15h46

La sécurité sera assurée par des motards de l’association FAMSB (Fédération Associative des Motards de Sécurité Bretons) et par des bénévoles aux intersections. Merci d’avance aux automobilistes pour leur vigilance ! .

