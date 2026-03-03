Course cycliste UFOLEP Saint-Astier
Course cycliste UFOLEP Saint-Astier dimanche 29 mars 2026.
Course cycliste UFOLEP
Place du Périgord Saint-Astier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Course UFOLEP de 13h30 à 18h, départ et arrivée Place du Périgord
JSA Cyclisme 06 34 96 01 98
Course UFOLEP de 13h30 à 18h, départ et arrivée Place du Périgord
JSA Cyclisme 06 34 96 01 98 .
Place du Périgord Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 96 01 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Course cycliste UFOLEP
UFOLEP race from 1.30pm to 6pm, start and finish Place du Périgord
JSA Cycling 06 34 96 01 98
L’événement Course cycliste UFOLEP Saint-Astier a été mis à jour le 2026-02-28 par Vallée de l’Isle en Périgord