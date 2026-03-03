Course cycliste UFOLEP Saint-Astier

Course cycliste UFOLEP Saint-Astier dimanche 29 mars 2026.

Place du Périgord Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Début : 2026-03-29
2026-03-29

Course UFOLEP de 13h30 à 18h, départ et arrivée Place du Périgord

Course UFOLEP de 13h30 à 18h, départ et arrivée Place du Périgord

JSA Cyclisme 06 34 96 01 98

Place du Périgord Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 96 01 98 

English : Course cycliste UFOLEP

UFOLEP race from 1.30pm to 6pm, start and finish Place du Périgord

