Course cycliste UFOLEP

Place du Périgord Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Course UFOLEP de 13h30 à 18h, départ et arrivée Place du Périgord

JSA Cyclisme 06 34 96 01 98

Course UFOLEP de 13h30 à 18h, départ et arrivée Place du Périgord

JSA Cyclisme 06 34 96 01 98 .

Place du Périgord Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 96 01 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Course cycliste UFOLEP

UFOLEP race from 1.30pm to 6pm, start and finish Place du Périgord

JSA Cycling 06 34 96 01 98

L’événement Course cycliste UFOLEP Saint-Astier a été mis à jour le 2026-02-28 par Vallée de l’Isle en Périgord