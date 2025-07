Course d’Autocross et Sprint Car d’Issoire Rue Albert de Dion Issoire

Course d’Autocross et Sprint Car d’Issoire Rue Albert de Dion Issoire samedi 27 septembre 2025.

Course d’Autocross et Sprint Car d’Issoire

Rue Albert de Dion Circuit Terre CEERTA Issoire Puy-de-Dôme

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Pass 1 jour ou Week-end

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-27 08:00:00

fin : 2025-09-28 18:30:00

Date(s) :

2025-09-27

Les 27 et 28 septembre 2025, le circuit terre du CEERTA vibrera au rythme du 36ème Autocross & Sprint Car d’Issoire, pour la manche officielle du Challenge CORAC (Sud Ouest), estampillée FFSA Fédération Française de Sport Automobile !

Rue Albert de Dion Circuit Terre CEERTA Issoire 63500 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes issoiresportauto@gmail.com

English :

On September 27 and 28, 2025, the CEERTA dirt track will vibrate to the rhythm of the 36th Issoire Autocross & Sprint Car, for the official round of the Challenge CORAC (Sud Ouest), stamped FFSA Fédération Française de Sport Automobile!

German :

Am 27. und 28. September 2025 wird die Schotterstrecke von CEERTA im Rhythmus des 36. Autocross & Sprint Car d’Issoire vibrieren, für die offizielle Runde der Challenge CORAC (Sud Ouest), mit dem Stempel FFSA Fédération Française de Sport Automobile!

Italiano :

Il 27 e 28 settembre 2025, la pista sterrata del CEERTA vibrerà al ritmo del 36° Issoire Autocross & Sprint Car, per la prova ufficiale del CORAC Challenge (Sud Ouest), timbrata FFSA Fédération Française de Sport Automobile!

Espanol :

Los días 27 y 28 de septiembre de 2025, la pista de tierra del CEERTA vibrará al ritmo del 36º Issoire Autocross & Sprint Car, para la prueba oficial del CORAC Challenge (Sud Ouest), ¡sello FFSA Fédération Française de Sport Automobile!

L’événement Course d’Autocross et Sprint Car d’Issoire Issoire a été mis à jour le 2025-07-27 par Auvergne Pays d’Issoire