Informations pratiques

Nézignan-l’Évêque

COURSE DE BROUETTES DÉCORÉES

Place de la République Nézignan-l’Évêque Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Participez à la 1ʳᵉ Course de Brouettes Décorées à Nézignan-l’Évêque ! En duo, personnalisez votre brouette, enfilez votre déguisement et relevez le défi dans une ambiance festive et conviviale, ouverte à tous dès 7 ans.

Préparez votre plus belle brouette et venez participer à la toute première Course de Brouettes Décorées de Nézignan-l’Évêque ! En famille ou entre amis, formez un duo composé d’un conducteur et d’un passager, personnalisez votre brouette et lancez-vous dans une course placée sous le signe de la bonne humeur.

Les déguisements sont vivement conseillés pour rendre cette journée encore plus festive. L’événement est ouvert à tous, de 7 à 77 ans, et promet une ambiance conviviale et de nombreux éclats de rire.

Informations pratiques

Date Samedi 25 juillet

Horaire À partir de 10h30

Lieu Place de la République, Nézignan-l’Évêque

Participation Course en duo obligatoire (1 conducteur et 1 passager)

Inscriptions

À la médiathèque

Par SMS au 06 30 80 25 22

Ou directement sur place le jour de l’événement.

À vos brouettes… prêts ? Décorez ! .

Place de la République Nézignan-l’Évêque 34120 Hérault Occitanie +33 6 30 80 25 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us for the 1st Decorated Wheelbarrow Race in Nézignan-l’Évêque! Work as a team to customize your wheelbarrow, put on your costume, and take on the challenge in a festive and friendly atmosphere—open to everyone ages 7 and up.

L’événement COURSE DE BROUETTES DÉCORÉES Nézignan-l’Évêque a été mis à jour le 2026-07-12 par 34 ADT34