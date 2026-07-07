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AGENDA · Motreff

Course de caisse à savon à Motreff !! Motreff

samedi 29 août 2026 · Motreff

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
10:30:00
Ville
29270 Motreff
Département
Finistère
Tarif

Motreff

Course de caisse à savon à Motreff !!

Motreff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:30:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Course de caisse à savon à partir de 14h organisé par le Comité des Fêtes.
Essais à partir de 10h30.
Buvette et restauration sur place

Inscriptions et renseignements au 06 62 55 55 36 ou sur la page facebook du comité.   .

Motreff 29270 Finistère Bretagne +33 6 62 55 55 36 

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English :

L’événement Course de caisse à savon à Motreff !! Motreff a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor