AGENDA · Motreff
Course de caisse à savon à Motreff !! Motreff
samedi 29 août 2026 · Motreff
Informations pratiques
Motreff
Course de caisse à savon à Motreff !!
Motreff Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:30:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Course de caisse à savon à partir de 14h organisé par le Comité des Fêtes.
Essais à partir de 10h30.
Buvette et restauration sur place
Inscriptions et renseignements au 06 62 55 55 36 ou sur la page facebook du comité. .
Motreff 29270 Finistère Bretagne +33 6 62 55 55 36
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English :
L’événement Course de caisse à savon à Motreff !! Motreff a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor