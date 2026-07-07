Informations pratiques

Motreff

Course de caisse à savon à Motreff !!

Motreff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 10:30:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Course de caisse à savon à partir de 14h organisé par le Comité des Fêtes.

Essais à partir de 10h30.

Buvette et restauration sur place

Inscriptions et renseignements au 06 62 55 55 36 ou sur la page facebook du comité. .

Motreff 29270 Finistère Bretagne +33 6 62 55 55 36

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English :

L’événement Course de caisse à savon à Motreff !! Motreff a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor