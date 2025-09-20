Course de caisse à savon Ballon-Saint Mars
Course de caisse à savon Ballon-Saint Mars samedi 20 septembre 2025.
Course de caisse à savon
Ballon-Saint Mars Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 23:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Course de caisses à savon
Venez voir s’affronter les différentes équipes.
Samedi descente illuminée en nocturne de 20h30 à minuit.
Côte de la folie à Ballon-Saint Mars.
Buvette et restauration sur place. .
Ballon-Saint Mars 72290 Sarthe Pays de la Loire lesroisdelapente72@gmail.com
English :
Soapbox race
German :
Seifenkistenrennen
Italiano :
Gara di Soapbox
Espanol :
Carrera de cuñas
L’événement Course de caisse à savon Ballon-Saint Mars a été mis à jour le 2025-09-13 par OT Maine Coeur de Sarthe