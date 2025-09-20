Course de caisse à savon Ballon-Saint Mars

Course de caisse à savon Ballon-Saint Mars samedi 20 septembre 2025.

Course de caisse à savon

Ballon-Saint Mars Sarthe

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 23:00:00

2025-09-20

Course de caisses à savon

Venez voir s’affronter les différentes équipes.

Samedi descente illuminée en nocturne de 20h30 à minuit.

Côte de la folie à Ballon-Saint Mars.

Buvette et restauration sur place. .

Ballon-Saint Mars 72290 Sarthe Pays de la Loire lesroisdelapente72@gmail.com

English :

Soapbox race

German :

Seifenkistenrennen

Italiano :

Gara di Soapbox

Espanol :

Carrera de cuñas

