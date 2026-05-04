Course de caisse à savon Crouseilles
Course de caisse à savon Crouseilles samedi 8 août 2026.
Crouseilles
Course de caisse à savon
Crouseilles Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 15:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Fait maison. 100% folklore. Maxi fun. Buvette et animations sur place. .
Crouseilles 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 47 42 14
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English : Course de caisse à savon
L’événement Course de caisse à savon Crouseilles a été mis à jour le 2026-05-04 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran