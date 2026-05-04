Crouseilles

Course de caisse à savon

Crouseilles Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 15:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Fait maison. 100% folklore. Maxi fun. Buvette et animations sur place. .

Crouseilles 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 47 42 14

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English : Course de caisse à savon

L’événement Course de caisse à savon Crouseilles a été mis à jour le 2026-05-04 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran