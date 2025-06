Course de caisse à savon Loireauxence 6 juillet 2025 14:00

Loire-Atlantique

Course de caisse à savon Rue du parc Loireauxence Loire-Atlantique

Début : 2025-07-06 14:00:00

fin : 2025-07-06

2025-07-06

L’association Les Varacaisses organise sa première course de caisse à savon à Varades

Rendez-vous le dimanche 6 juillet à partir de 14h00 au départ de la rue du parc à Varades, pour voir ces véhicules « faits maison », sans moteur, dont la performance se mesure autant sur la vitesse que sur la folie créative ! Bar et restauration sur place. .

Rue du parc

Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire lesvaracaisses@gmail.com

English :

Les Varacaisses association organizes its first soapbox race in Varades

German :

Der Verein Les Varacaisses organisiert sein erstes Seifenkistenrennen in Varades

Italiano :

L’associazione Les Varacaisses organizza la sua prima gara di soapbox a Varades

Espanol :

La asociación Les Varacaisses organiza su primera carrera de soapbox en Varades

