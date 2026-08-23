Course de caisse à savon Ossenx
samedi 5 septembre 2026 · Ossenx
Informations pratiques
Ossenx
Course de caisse à savon
Place de l’Eglise Ossenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 14:00:00
fin : 2026-09-05 19:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Première édition de la course de caisses à savon !
Une course pleine de sensations et de bonne humeur sur un parcours de 1 km, avec une arrivée spectaculaire sur la place du village.
Inscriptions auprès de Pyrénées Chrono. .
Place de l’Eglise Ossenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Course de caisse à savon
L’événement Course de caisse à savon Ossenx a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Béarn des Gaves