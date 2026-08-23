Informations pratiques

Ossenx

Course de caisse à savon

Place de l’Eglise Ossenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 14:00:00

fin : 2026-09-05 19:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Première édition de la course de caisses à savon !

Une course pleine de sensations et de bonne humeur sur un parcours de 1 km, avec une arrivée spectaculaire sur la place du village.

Inscriptions auprès de Pyrénées Chrono. .

Place de l’Eglise Ossenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Course de caisse à savon

L’événement Course de caisse à savon Ossenx a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Béarn des Gaves