Course de caisse à savon: quatrième édition Garage de l’Abbaye Saint-Maxire
Course de caisse à savon: quatrième édition Garage de l’Abbaye Saint-Maxire dimanche 24 mai 2026.
Saint-Maxire
Course de caisse à savon: quatrième édition
Garage de l’Abbaye 1 L’Abbaye Nord Saint-Maxire Deux-Sèvres
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Quatrième édition avec, au programme, du spectacle et de la vitesse !
À partir de 10 h, le dimanche 24 mai.
Dévalez la route de Niort, depuis le garage de l’Abbaye jusqu’à la route de la Prairie, munis de votre caisse à savon transformée en bolide. Votre performance face aux autres participants sera observée par un public toujours très nombreux.
Le tout sera accompagné d’un espace de restauration et de structures gonflables pour les enfants.
Cette année, une vingtaine de caisses en lice seront présentes. Et vous, serez-vous de la partie ? .
Garage de l’Abbaye 1 L’Abbaye Nord Saint-Maxire 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 94 70 19 caisse79410@gmail.com
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L’événement Course de caisse à savon: quatrième édition Saint-Maxire a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Niort Marais Poitevin