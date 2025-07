Course de caisse à savon Rougnac

Course de caisse à savon Rougnac samedi 30 août 2025.

Course de caisse à savon

Rougnac Charente

Début : 2025-08-30

fin : 2025-08-30

2025-08-30

A Rougnac, l’association Les Détendus de la Course à Savon a organisé encore cette année une course à savon avec buvette et restauration sur place. Venez prendre plaisir à voir des constructions originales. On vous attend!

Rougnac 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 34 20 57

English :

In Rougnac, the association Les Détendus de la Course à Savon organized a soap race again this year, with refreshments and food on site. Come and enjoy some original constructions. We look forward to seeing you!

German :

In Rougnac organisierte der Verein Les Détendus de la Course à Savon auch dieses Jahr wieder ein Seifenrennen mit Getränkestand und Verpflegung vor Ort. Kommen Sie vorbei und erfreuen Sie sich an den originellen Konstruktionen. Wir freuen uns auf Sie!

Italiano :

A Rougnac, l’associazione Les Détendus de la Course à Savon ha organizzato anche quest’anno una gara di soapbox, con rinfreschi e cibo in loco. Venite a godervi alcune costruzioni originali. Vi aspettiamo!

Espanol :

En Rougnac, la asociación Les Détendus de la Course à Savon ha organizado de nuevo este año una carrera de soapbox, con refrescos y comida in situ. Ven a disfrutar de unas construcciones originales. ¡Le esperamos!

