Course de caisse à savon Rougnac
samedi 29 août 2026 · Rougnac
Informations pratiques
Rougnac
Course de caisse à savon
Rougnac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 09:30:00
fin : 2026-08-29 18:30:00
Date(s) :
2026-08-29
A Rougnac, l’association Les Détendus de la Course à Savon a organisé encore cette année une course à savon avec buvette et restauration sur place. Venez prendre plaisir à voir des constructions originales. On vous attend!
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Rougnac 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 34 20 57
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English :
In Rougnac, the association Les Détendus de la Course à Savon organized a soap race again this year, with refreshments and food on site. Come and enjoy some original constructions. We look forward to seeing you!
L’événement Course de caisse à savon Rougnac a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme du Sud Charente