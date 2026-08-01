Informations pratiques

Rougnac

Course de caisse à savon

Rougnac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 09:30:00

fin : 2026-08-29 18:30:00

Date(s) :

2026-08-29

A Rougnac, l’association Les Détendus de la Course à Savon a organisé encore cette année une course à savon avec buvette et restauration sur place. Venez prendre plaisir à voir des constructions originales. On vous attend!

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Rougnac 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 34 20 57

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English :

In Rougnac, the association Les Détendus de la Course à Savon organized a soap race again this year, with refreshments and food on site. Come and enjoy some original constructions. We look forward to seeing you!

L’événement Course de caisse à savon Rougnac a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme du Sud Charente