Course de caisse à savon Saintigny

Course de caisse à savon Saintigny dimanche 28 septembre 2025.

Course de caisse à savon

Saintigny Eure-et-Loir

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Venez vous amuser à une caisse à savon en tant que participant ou spectateur à Saintigny !

Saintigny 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 15 58 78 03 coursecaissesavon.saintigny@gmail.com

English :

Come and have fun on a soapbox as a participant or spectator in Saintigny!

German :

Erlebe den Spaß an einer Seifenkiste als Teilnehmer oder Zuschauer in Saintigny!

Italiano :

Venite a divertirvi su una soapbox come partecipanti o spettatori a Saintigny!

Espanol :

¡Venga a divertirse en una caja de jabón como participante o espectador en Saintigny!

L’événement Course de caisse à savon Saintigny a été mis à jour le 2025-07-26 par OTs DU PERCHE