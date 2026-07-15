Informations pratiques

Miermaigne

Course de caisse à savons 2026

Miermaigne Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 11:00:00

fin : 2026-08-22 23:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Course ouverte à tous de 7 à 77 ans.

Inscription 10 euros/bolide.

10h Accueil et contrôle Technique.

11h-12h30 descente d’essai.

14h30-17h30 2 ou 3 Manches ​(En fonction du nombre de participants)

18h Podium, Remise des Prix et Lots.

19h Concerts.

22h30 Feu d’artifice.

– Une caisse à savon est un véhicule sans moteur, avec 3 ou 4 roues, une direction

et un système de freinage. En bois ou en métal, libre à vous de construire et de customiser votre bolide sur le thème de votre choix.

– Port du casque et de gants obligatoire.

​- Ceinture de sécurité et Arceau recommandé.

– Crochet de remorquage à l’avant et à l’arrière du véhicule pour permettre la remontée.

La course est ouverte à tous, de 7 à 77ans.

Inscription 10 euros/bolide.

​Le parcours est long de 600m pour une pente moyenne de 6%.

10h Accueil et contrôle Technique.

11h-12h30 descente d’essai.

14h30-17h30 2 ou 3 Manches ​(En fonction du nombre de participants)

18h Podium, Remise des Prix et Lots.

19h Concerts.

22h30 Feu d’artifice.

​Restauration et buvette sur place. .

Miermaigne 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire agencetourist@gmail.com

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English :

Open race for everyone ages 7 to 77.

Registration: 10 euros per car.

10:00 a.m.: Check-in and technical inspection.

11:00 a.m.–12:30 p.m.: Practice run.

2:30–5:30 p.m.: 2 or 3 heats? (Depending on the number of participants)

6:00 p.m.: Podium ceremony, awards, and prizes.

7:00 p.m.: Concerts.

10:30 p.m.: Fireworks.

L’événement Course de caisse à savons 2026 Miermaigne a été mis à jour le 2026-07-15 par OTs DU PERCHE