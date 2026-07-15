Course de caisse à savons 2026 Miermaigne
samedi 22 août 2026 · Miermaigne
Informations pratiques
Miermaigne
Course de caisse à savons 2026
Miermaigne Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 11:00:00
fin : 2026-08-22 23:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Course ouverte à tous de 7 à 77 ans.
Inscription 10 euros/bolide.
10h Accueil et contrôle Technique.
11h-12h30 descente d’essai.
14h30-17h30 2 ou 3 Manches (En fonction du nombre de participants)
18h Podium, Remise des Prix et Lots.
19h Concerts.
22h30 Feu d’artifice.
– Une caisse à savon est un véhicule sans moteur, avec 3 ou 4 roues, une direction
et un système de freinage. En bois ou en métal, libre à vous de construire et de customiser votre bolide sur le thème de votre choix.
– Port du casque et de gants obligatoire.
- Ceinture de sécurité et Arceau recommandé.
– Crochet de remorquage à l’avant et à l’arrière du véhicule pour permettre la remontée.
La course est ouverte à tous, de 7 à 77ans.
Inscription 10 euros/bolide.
Le parcours est long de 600m pour une pente moyenne de 6%.
10h Accueil et contrôle Technique.
11h-12h30 descente d’essai.
14h30-17h30 2 ou 3 Manches (En fonction du nombre de participants)
18h Podium, Remise des Prix et Lots.
19h Concerts.
22h30 Feu d’artifice.
Restauration et buvette sur place. .
Miermaigne 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire agencetourist@gmail.com
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English :
Open race for everyone ages 7 to 77.
Registration: 10 euros per car.
10:00 a.m.: Check-in and technical inspection.
11:00 a.m.–12:30 p.m.: Practice run.
2:30–5:30 p.m.: 2 or 3 heats? (Depending on the number of participants)
6:00 p.m.: Podium ceremony, awards, and prizes.
7:00 p.m.: Concerts.
10:30 p.m.: Fireworks.
L’événement Course de caisse à savons 2026 Miermaigne a été mis à jour le 2026-07-15 par OTs DU PERCHE