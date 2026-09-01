Course de Caisse à savons Saint-Hélen
dimanche 13 septembre 2026 · Saint-Hélen
Informations pratiques
Saint-Hélen
Course de Caisse à savons
Saint-Hélen Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Vous aimez le bricolage, la vitesse et les fous rires ? La course de caisse à savon revient pour la 4e édition
Préparez vos casques, sortez les outils et laissez parler votre imagination. Que vous soyez un ingénieur du dimanche ou un pilote intrépide, c’est le moment de briller ! .
Saint-Hélen 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 89 29 84 02
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English :
L’événement Course de Caisse à savons Saint-Hélen a été mis à jour le 2026-08-24 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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