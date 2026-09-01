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AGENDA · Saint-Hélen

Course de Caisse à savons Saint-Hélen

dimanche 13 septembre 2026 · Saint-Hélen

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
22100 Saint-Hélen
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Saint-Hélen

Course de Caisse à savons

Saint-Hélen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Vous aimez le bricolage, la vitesse et les fous rires ? La course de caisse à savon revient pour la 4e édition
Préparez vos casques, sortez les outils et laissez parler votre imagination. Que vous soyez un ingénieur du dimanche ou un pilote intrépide, c’est le moment de briller !   .

Saint-Hélen 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 89 29 84 02 

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English :

L’événement Course de Caisse à savons Saint-Hélen a été mis à jour le 2026-08-24 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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