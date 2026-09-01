Informations pratiques

Saint-Hélen

Course de Caisse à savons

Saint-Hélen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Vous aimez le bricolage, la vitesse et les fous rires ? La course de caisse à savon revient pour la 4e édition

Préparez vos casques, sortez les outils et laissez parler votre imagination. Que vous soyez un ingénieur du dimanche ou un pilote intrépide, c’est le moment de briller ! .

Saint-Hélen 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 89 29 84 02

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English :

L’événement Course de Caisse à savons Saint-Hélen a été mis à jour le 2026-08-24 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme