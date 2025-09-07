Course de Caisses à Savon 2025 La Brède

Course de Caisses à Savon 2025 La Brède dimanche 7 septembre 2025.

Course de Caisses à Savon 2025

Avenue Édouard Capdeville La Brède Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-07

Participez à la Course de Caisse à Savon Un Événement Unique à La Brède !

Prêts à repousser les limites de la créativité et de la vitesse ? Que vous soyez bricoleur du dimanche, compétiteur dans l’âme ou simplement en quête d’un défi délirant entre amis, la Course de Caisse à Savon est faite pour vous !

Plus qu’une simple course, un véritable show !

Ici, pas de moteur, mais de l’audace et du style ! Chaque caisse, aussi folle qu’ingénieuse, contribue au spectacle et éblouit le public. L’événement est rythmé par des animations, des défis, et une ambiance festive, où petits et grands trouveront leur place.

Que vous veniez entre amis, en famille ou entre collègues, c’est l’occasion parfaite de partager un moment inoubliable et de faire le plein de sensations. Les meilleurs temps seront récompensés, mais aussi les designs les plus créatifs et les équipes les plus délirantes ! .

Avenue Édouard Capdeville La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 07 52 45 esprit4roues@gmail.com

English : Course de Caisses à Savon 2025

German : Course de Caisses à Savon 2025

Italiano :

Espanol : Course de Caisses à Savon 2025

L’événement Course de Caisses à Savon 2025 La Brède a été mis à jour le 2025-08-28 par Sud Bordeaux Tourisme