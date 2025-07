Course de caisses à savon à Châtillon-sur-Colmont Châtillon-sur-Colmont

Course de caisses à savon à Châtillon-sur-Colmont

Rue des avaloirs Châtillon-sur-Colmont Mayenne

Début : 2025-09-07 11:00:00

fin : 2025-09-07

2025-09-07

Les caisses à savon dévallent les rues de Châtillon-sur-Colmont !

Prêt.e pour une course pleine de sensations et d’humour ?

Envie de devenir pilote de course ?

Les caisses à savon vont faire le show à Châtillon le dimanche 7 septembre

Venez nombreux les applaudir !

Buvette et restauration sur place

Renseignements et inscriptions au 06 02 22 58 60 .

Rue des avaloirs Châtillon-sur-Colmont 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 6 02 22 58 60 comiteschatillonais@gmail.com

English :

The soapboxes take to the streets of Châtillon-sur-Colmont!

German :

Seifenkisten rasen durch die Straßen von Châtillon-sur-Colmont!

Italiano :

Le soapbox scendono in strada a Châtillon-sur-Colmont!

Espanol :

¡Las cajas de jabón toman las calles de Châtillon-sur-Colmont!

