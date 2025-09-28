Course de caisses à savon à Duravel Duravel
Pour la 6ème année, Duravel vous attend pour participer à une course de caisse à savon
Créez votre caisse et venez nombreux.
Buvette et restauration sur place. .
le bourg Duravel 46700 Lot Occitanie +33 6 42 20 43 56
English :
For the 6th year, Duravel awaits you to take part in a soapbox race
German :
Zum sechsten Mal erwartet Sie Duravel, um an einem Seifenkistenrennen teilzunehmen
Italiano :
Per il 6° anno, Duravel vi aspetta per una gara di soapbox
Espanol :
Por 6º año, Duravel te espera para participar en una carrera de cajas de jabón
