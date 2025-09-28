Course de caisses à savon à Duravel Duravel

dimanche 28 septembre 2025.

Course de caisses à savon à Duravel

le bourg Duravel Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date et horaire :

Début : 2025-09-28 11:00:00

Fin : 2025-09-28 17:00:00

Date(s) :

2025-09-28

Pour la 6ème année, Duravel vous attend pour participer à une course de caisse à savon

Pour la 6ème année, Duravel vous attend pour participer à une course de caisse à savon.

Créez votre caisse et venez nombreux.

Buvette et restauration sur place. .

le bourg Duravel 46700 Lot Occitanie +33 6 42 20 43 56

English :

For the 6th year, Duravel awaits you to take part in a soapbox race

German :

Zum sechsten Mal erwartet Sie Duravel, um an einem Seifenkistenrennen teilzunehmen

Italiano :

Per il 6° anno, Duravel vi aspetta per una gara di soapbox

Espanol :

Por 6º año, Duravel te espera para participar en una carrera de cajas de jabón

