Course de caisses à savon à Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine
Course de caisses à savon à Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine samedi 27 septembre 2025.
Course de caisses à savon à Romilly-sur-Seine
rues du Centre Ville Romilly-sur-Seine Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 10:00:00
fin : 2025-09-27 17:00:00
Date(s) :
2025-09-27
Le samedi 27 septembre 2025
Course de caisses à savon dans les rues du Centre-Ville de Romilly-sur-Seine
De 10h à 17h .
rues du Centre Ville Romilly-sur-Seine 10100 Aube Grand Est coeurdevilleromilly@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Course de caisses à savon à Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine a été mis à jour le 2025-08-09 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise