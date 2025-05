COURSE DE CAISSES A SAVON – Amélie-les-Bains-Palalda, 8 juin 2025 08:00, Amélie-les-Bains-Palalda.

Pyrénées-Orientales

COURSE DE CAISSES A SAVON Rue des Thermes Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales

Début : 2025-06-08 08:00:00

fin : 2025-06-08 19:00:00

2025-06-08

La délirante et mythique course de caisse à savon aura lieu le 8 juin à Amélie les bains !!! On va s’amuser mais on va aussi rouler utile ! Les bénéfices seront reversés à l’Association JoaJoie Inscrivez-vous pour participer à cette belle course solidaire

Rue des Thermes

Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 30 16 50 45

English :

The crazy and mythical soapbox race will take place on June 8 in Amélie les bains!!!! It’s going to be fun, but it’s also going to be useful! Profits will be donated to the JoaJoie Association Sign up to take part in this great solidarity race!

German :

Das verrückte und legendäre Seifenkistenrennen findet am 8. Juni in Amélie les bains statt!!! Wir werden Spaß haben, aber wir werden auch nützlich fahren! Die Gewinne gehen an den Verein JoaJoie Melden Sie sich an, um an diesem schönen solidarischen Rennen teilzunehmen

Italiano :

La leggendaria gara di soapbox si svolgerà l’8 giugno ad Amélie les bains! Sarà divertente, ma anche utile! Il ricavato sarà devoluto all’Associazione JoaJoie. Iscrivetevi per partecipare a questa grande gara di solidarietà

Espanol :

La legendaria carrera de soapbox tendrá lugar el 8 de junio en Amélie les bains Será divertido, ¡pero también útil! Los beneficios se donarán a la Asociación JoaJoie. Inscríbete para participar en esta gran carrera solidaria

