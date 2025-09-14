Course de caisses à savon Angoulême

Le club 41 organise la première course de caisses à savon d’Angoulême, un circuit de 600 mètres avec 40 mètres de dénivelé. La course se déroulera en partie sur le circuit des Remparts.

English :

Club 41 is organizing Angoulême’s first soapbox race, a 600-meter circuit with a 40-meter gradient. Part of the race will take place on the Remparts circuit.

German :

Der Club 41 organisiert das erste Seifenkistenrennen in Angoulême. Die Strecke ist 600 Meter lang und hat einen Höhenunterschied von 40 Metern. Das Rennen findet zum Teil auf der Rennstrecke « Les Remparts » statt.

Italiano :

Il Club 41 organizza la prima gara di soapbox di Angoulême, un circuito di 600 metri con una pendenza di 40 metri. Una parte della gara si svolgerà sul circuito di Remparts.

Espanol :

El Club 41 organiza la primera carrera de soapbox de Angulema, un circuito de 600 metros con una pendiente de 40 metros. Una parte de la carrera se desarrollará en el circuito de Remparts.

