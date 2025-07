Course de caisses à savon Baraqueville

Course de caisses à savon Baraqueville dimanche 13 juillet 2025.

Course de caisses à savon

Rue du Val de Lenne Baraqueville Aveyron

Début : Dimanche 2025-07-13

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Venez dévaler la pente !

Les sapeurs-pompiers de Baraqueville organisent une course de caisses à savons !

Places limitées ! .

Rue du Val de Lenne Baraqueville 12160 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 10 10

English :

Come and hit the slopes!

German :

Kommen Sie den Hang hinunter!

Italiano :

Venite a divertirvi sulle piste!

Espanol :

¡Ven a las pistas!

